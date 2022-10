"Le bruit des loups", une immersion au coeur de nos forêts intérieures

"Le Bruit des loups" d'Étienne Saglio, auteur et comédien principal, est un spectacle tout public, dès l'âge de 8 ans, qui prendra ses quartiers pour quatre soirs à L'aula Magna à Louvain-la-Neuve.

Un spectacle de magie nouvelle, poétique, à la lisière de nos forêts intérieures.

Dans un décor de damier noir et blanc, un homme s’occupe de son ficus, quand une souris s’immisce dans sa vie. Lors d’un voyage au clair de lune, l’homme est emporté dans une forêt envoûtante. Etienne Saglio nous en dit plus sur le titre de son spectacle.

Rencontre avec Etienne Saglio...

"Le bruit des loups", à l'Aula Magna à LLN du 5 au 8 octobre. Un spectacle sans parole, tout public