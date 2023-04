Le "Bruce Springsteen Day" aura lieu le 23 septembre

Une journée dédiée à Bruce Springsteen devrait être organisée dans le New Jersey dans le courant de l’année.

Le gouverneur du Garden State, Phil Murphy, a confirmé que la journée Bruce Springsteen aurait lieu le 23 septembre (jour de son anniversaire), lors de la cérémonie inaugurale des American Music Honors, qui s’est tenue hier soir (15 avril) aux Bruce Springsteen Archives and Center for American Music.

"Bruce Springsteen est l’un des musiciens – et des citoyens du New Jersey – les plus reconnaissables, les plus emblématiques et les plus influents de tous les temps", a déclaré le gouverneur Murphy.

"Il est important que nous reconnaissions Bruce pour tout ce qu’il a fait et continuera à faire, qu’il s’agisse de nous offrir sa musique ou de donner de son temps pour les causes qui lui tiennent à cœur, notamment en faisant des Archives et du Centre pour la musique américaine un lieu de mémoire qui inspirera les auteurs-compositeurs et les chanteurs de demain. Nous le remercions d’avoir montré au monde ce que signifie vivre les valeurs du New Jersey. Je suis à la fois honoré et fier de déclarer l’instauration du "Bruce Springsteen Day" dans le New Jersey. "