Le brouillard va laisser place à un beau soleil ce mardi

Après une nuit dégagée et étoilée, le thermomètre plongera en début de journée entre -5 °C et +2 °C au sud du sillon Sambre et Meuse. Entre 2 et 3 °C partout ailleurs. Côté ciel, le brouillard pourra encore se former par endroits. Ensuite, c’est à nouveau le soleil qui brillera sur une bonne partie du pays. Des champs de nuage se formeront en cours d’après-midi à partir de la France mais sans précipitations. Maxima de 14 à 17 °C.