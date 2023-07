Le brouillard s'épaissit dans "Le mystère du lac" !

A deux doigts d’être lynché par des habitants survoltés, Rémi est enfin arrêté. Mais il accepte de parler uniquement à Lise. Il confie à la jeune femme ses liens avec Chloé. Celle-ci persuadée de son innocence tentait de trouver la trace du véritable coupable. Selon Rémi, on aurait fait disparaître de son dossier un élément crucial : l’existence d’un homme plus âgé dans la vie d’Ana, et d’un 4X4. Chloé aurait-elle retrouvé cet homme ? Est-ce lui qui l’a fait disparaître ? Et surtout, pourquoi ce témoignage, recueilli par Serge et le père de Lise à l’époque, a-t-il disparu du dossier ?