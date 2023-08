Le "Brotox" ou quand les hommes ont de plus en plus recours au Botox.

Derrière ce business se cachent également les injonctions de beauté imposées aux hommes, qui font du vieillissement un tabou. Shelly Woods souligne que les hommes subissent désormais une "énorme pression pour rester frais et en bonne santé” et cherchent à véhiculer un certain idéal "qu’ils voient sur les célébrités, les influenceurs, les films et sur leurs pages de médias sociaux".

En effet, chez les célébrités masculines, la chirurgie devient de plus en plus décomplexée. En 2021, Joe Jonas, chanteur et membre du groupe Jonas Brothers, avait admis avoir eu recours à des injections de Xeomin, un traitement injectable similaire au Botox couramment utilisé pour réduire l’apparence des ridules et des rides. Il en avait également fait la publicité sur le compte Instagram de Xeomin Aesthetics.

Sans compter l’influence du film Barbie et du personnage de Ken (incarné par Ryan Gosling) qui contre toute attente, est devenu un nouveau canon de beauté à atteindre. Avec la tendance du Kencore, désormais, des hommes souhaitent ressembler physiquement à Ken.