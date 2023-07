Le Brosella Festival et "Les Nuits du Cirque" : deux événements à ne pas manquer ce week-end

L’événement "Les Nuits du Cirque" revient une nouvelle fois au Château de Jehay à Huy avec une multitude de spectacles originaux et activités familiales ce week-end. Vous pourrez y retrouver du cirque, des figures aériennes, du théâtre et tant d’autres, présentés par une centaine d’artistes passionnés et ingénieux.

Rendez-vous au Château de Jehay à Huy le 8 juillet à partir de 15h00. Informations et réservation sur le site officiel "Les Nuits du Cirque".