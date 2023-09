Le bronze et le sourire pour Lotte Kopecky au terme d’une saison réussie : "Cela n’arrivera peut-être plus, il faut en profiter"

Championne du monde, Lotte Kopecky était la favorite légitime à l’occasion de l’Euro ce samedi à Drenthe. La Belge est néanmoins tombée sur une armada néerlandaise trop forte et se contente du bronze. Un métal qui ne gâchera pas la qualité d’une saison étincelante.

"Je suis assez contente avec cette médaille même si au départ on veut toujours le titre, entame la coureuse au micro de Kevin Paepen. Mischa Bredewold a surpris tout le monde avec son attaque et la réaction a été tardive. À partir de ce moment-là il fallait s’économiser pour tenter de jouer la victoire sur le sprint mais Bredewold était forte."

Alors qu’elles n’étaient plus qu’une quinzaine en tête, la Néerlandaise est partie telle une factrice pour ne jamais être revue finalement. "Ce n’était pas vraiment une surprise mais elle a démarré au meilleur des moments. Lorsqu’elle attaque, je sais que c’est trop tard, souligne Kopecky avant d’aborder le plan de course initial. Le but de base était de s’échapper avec d’autres coureuses mais je pouvais aussi être rapide dans la dernière côte."

L’Anversoise restera donc à quatorze succès cette année. De quoi en faire une saison de rêve ? "Oui, autant personnellement que collectivement avec SD-Worx. Cela n’arrivera peut-être plus jamais donc il faut en profiter" sourit Lotte Kopecky.

Les vacances seront bien méritées.