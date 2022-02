Le bronzage artificiel mêlé à l’art contemporain dans l’exposition "CMMC Sun Tan" à IKOB

L’acronyme CMMC désigne le duo créé par Céline Mathieu et Myrthe Christianne van der Mark, artistes respectivement belge et néerlandaise. Axé sur la performance, CMMC se produit depuis des années dans l’Europe entière et ses galeries d’art contemporain. C’est cette fois-ci à l’IKOB, musée d’art contemporain de la ville d’Eupen, que le duo présente son exposition Sun Tan, une réflexion sur le bronzage artificiel.

Sun Tan se penche sur les ingrédients qui entrent dans la composition de la mélanine produite artificiellement. Toute une scénographie est proposée par le duo, qui alterne entre une pratique fortement intuitive et pourtant très rationnellement construite. Dans une ambiance un peu futuriste et très métallique, on trouve six moteurs solaires présentés sur des plafonniers démontés, qui transmettent de l’énergie. A leurs côtés, une tige d’aloe vera, un soupçon de crème solaire flotte dès l’ascenseur et un tag pour un spray-tan sur le mur. C’est l’énergie solaire en tant qu’énergie et affect qui est explorée ici.