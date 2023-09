Le British Museum fait appel au grand public pour retrouver ses œuvres volées

Les œuvres d’art suscitent souvent la convoitise des voleurs. Le British Museum à Londres en a récemment fait les frais. C’est pourquoi le musée anglais a décidé de lancer, le 26 septembre, une plateforme en ligne pour retrouver certains de ses trésors, avec l’aide du grand public.

L’institution estime que près de 2000 antiquités ont disparu de ses réserves au fil des ans, à la suite d’une série de vols commis par un de ses anciens employés. La presse britannique a identifié cet individu comme étant Peter Higgs, un conservateur qui a travaillé pour le British Museum pendant trois décennies ; même s’il rejette jusqu’à présent toute responsabilité dans cette affaire.

Les objets subtilisés viendraient tous du département grec et romain du British Museum. Ils se répartissent principalement en deux catégories : les pierres semi-précieuses et les bijoux. Le musée a annoncé dans un communiqué que 60 objets ont d’ores et déjà été récupérés, et que 300 autres ont été identifiés. Ces derniers devraient être "restitués dans les plus brefs délais".