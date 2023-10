Le brin de folie de Doku, le doublé de Lukebakio, le flop Lukaku-Openda : les notes des Diables après Autriche - Belgique

La Belgique s'est imposée 2-3 en Autriche et a validé sa qualification pour l'Euro 2024, et pourtant, les Diables Rouges n'ont pas montré leur meilleur visage.

Brouillons en défense et dans le milieu du terrain, les hommes de Domenico Tedesco ont pu compter sur un Matz Sels solide derrière, sur un Jérémy Doku déroutant et impressionnant d'explosivité et sur un Dodi Lukebakio d'une efficacité diabolique pour ramener les trois points du stade Ernst Happel.

Et en parlant de points, certains en ont gagné, et d'autres en ont peut-être perdu à Vienne à 8 mois du coup d'envoi de l'Euro 2024 en Allemagne...