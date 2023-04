Le bricolage de Luc pour semer efficacement les légumes et fleurs annuelles à repiquer

Face aux chaleurs et sécheresses qui compromettent la bonne réussite des semis en pleine terre au potager, de plus en plus de jardiniers pratiquent le repiquage. Sauf pour les espèces, comme la carotte, qui doivent pouvoir directement développer leur fine racine profondément dans le sol, cette méthode permet d’obtenir des rangs parfaits. Un autre avantage : comme le sol est occupé moins longtemps, il peut être possible d’effectuer une culture supplémentaire sur la même surface au fil de la belle saison.