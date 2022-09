Le Brexit empêche une Montoise de rejoindre son mari britannique malade

Résultat Martine a dû rentrer en Belgique. Elle est sans passeport. Elle n’a plus vu son mari depuis le mois de mars, qui est en plus malade. Elle n’a ni domicile, ni revenu. Elle doit loger à gauche à droite chez des amis. Elle a fait une nouvelle demande de visa mais elle est sans nouvelle.

Partout où je me suis adressé, on m’a dit que la situation n’est pas de leur ressort.

Pour accélérer la procédure, elle a tenté de contacter différents organismes. Mais tous se renvoient la balle. "Partout où je me suis adressé, on m’a dit que la situation n’est pas de leur ressort. J’ai essayé de contacter le Ministère des Affaires Étrangères en Belgique. Et on m’a dit qu’il n’était pas compétent pour traiter ma demande. Même chose à l’ambassade belge au Royaume-Uni ou à l’ambassade britannique en Belgique", témoigne-t-elle.