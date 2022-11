Neymar, touché à la cheville droite, sera forfait contre la Suisse

"Nous avons confiance, Neymar rejouera dans cette Coupe du monde", a lancé Tite, d’un ton ferme.

Neymar lui-même a fait part de sa détermination à revenir au plus vite, publiant une photo sur Instagram où l’on pouvait lire l’expression "avoir la foi". Et il s’est projeté vers la suite de la compétition : "Bravo à l’équipe, c’est un premier pas. Il en reste six", allusion aux six matches restants pour décrocher le titre, finale incluse.

Mais le calendrier est serré : les Brésiliens, en tête du groupe G après leur victoire, retrouvent la Suisse lundi (17h00), avant d’affronter le Cameroun vendredi prochain lors de leur ultime match de poule.

Face aux Suisses, il faudra faire sans "Ney". Le Brésil s’y est habitué, au fil des blessures de sa star, et son avant-centre Richarlison se pose en fer de lance d’une attaque où les ailiers rapides Vinicius et Raphinha peuvent aussi faire des dégâts.

"Le 'Professeur' Tite m’a dit : 'Tu as le flair pour les buts' !", a savouré jeudi soir Richarlison, double buteur dont un retourné acrobatique d’anthologie. "Nous devons continuer à marquer, je veux profiter de la présence de mes partenaires. À la pause, je leur ai dit : 'J’ai besoin d’un seul ballon.' Ce ballon est arrivé et il a fini au fond."

De quoi pallier l’absence de Neymar, si elle venait à se prolonger ?