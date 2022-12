Le Brésil se fait plaisir face à la Corée du Sud et affrontera la Croatie en quart de finale

Le Brésil a facilement disposé de la Corée du Sud en huitième de finale (4-1) et s’est donc qualifié pour les quarts. A la mi-temps, le marquoir affichait déjà 4-0 en faveur de la Seleçao avec des buts de Vinicius, Neymar sur penalty, Richarlison et Paqueta. La Corée a sauvé l’honneur à la 76e sur une frappe lointaine de Paik.

Le Brésil trouve la faille dès la 7e minute par Vinicius. Raphinha fait un gros travail sur le côté droit et centre en retrait. Le ballon traverse le rectangle et arrive dans les pieds du joueur du Real Madrid qui frappe au deuxième poteau.

La Seleçao obtient ensuite un penalty à la 11e. Jung tente de dégager mais Richarlison passe devant lui et le Coréen accroche le pied du Brésilien. Neymar se charge de convertir le penalty avec un calme impérial en prenant Kim à contrepied.

Richarlison jongle de la tête, trouve Marquinhos, qui donne à Silva, qui relance Richarlison seul face au gardien. L’attaquant de Tottenham conclut facilement du gauche (29e).

Lucas Paqueta ajoute son nom au marquoir à la 36e. Neymar donne à Vinicius sur le flanc gauche. L’ailier du Real centre avec une petite louche vers le point de penalty. Paqueta est à la réception et reprend en un temps du droit pour aggraver la marque.

La deuxième mi-temps est beaucoup plus calme mais la Corée du Sud parvient tout de même à sauver l’honneur. Paik est à la retombée d’un coup franc et tente sa chance de loin. Sa frappe est légèrement déviée et vient tromper Alisson (76e).

Le score ne bougera plus, le Brésil n’est pas inquiété et Tite peut même se permettre de faire monter son 3e gardien, Weverton, pour que ses 26 joueurs aient tous joué au moins une minute dans ce Mondial. Le Brésil est qualifié pour les quarts de finale où il affrontera la Croatie, tombeuse aux tirs au but du Japon plus tôt dans la journée.