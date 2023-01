Si la danse peut transmettre des émotions, elle peut aussi nous faire voyager !

C’est le cas de Katia et de son incroyable prestation de Samba ! Vêtue de la tête aux pieds d’un costume traditionnel fait main en provenance du Brésil, la jeune professeure de langues a épaté le public et les jurys de "The Dancer Belgique" ce soir ! Armée d'une bonne humeur communicatrice, son sourire a fait rayonner le studio et nous a emmené dans son beau pays de coeur !