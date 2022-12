Le Brésil, grand favori, éliminé par la Croatie dès les quarts de finale au terme des tirs au but !

La Croatie a battu le grand favori brésilien en quart de finale de la Coupe du monde ! Les vice-champions du monde ont d’abord forcé les prolongations alors que le score était nul au marquoir. Neymar a cru libérer tout une nation à la 106e minute avec un superbe but qui lui a permis d’égaler le record de buts de Pelé avec la Seleçao. Mais tout cela est ensuite devenu anecdotique puisque Bruno Petkovic a égalisé sur le seul tir cadré croate de la rencontre forçant les deux nations à une séance de tirs au but. Et dans cet exercice compliqué, ce sont les Croates qui ont tiré leur épingle du jeu inscrivant leurs quatre tirs alors que Livakovic a bloqué l’envoi de Rodrygo et Mariquinhos a envoyé sa frappe sur le poteau. Un Dominik Livakovic héroïque dans cette rencontre a littéralement dégoûté les Brésiliens.

Les étoiles semblaient alignées pour la Croatie dans cette rencontre. Si le score de 0-0 n’était aucunement dû au hasard à la pause, les Brésiliens sont petit à petit montés en puissance et se sont procuré une flopée d’occasions. Mais les techniciens brésiliens ont oublié de marquer alors que Livakovic a absolument tout arrêté. La partie la plus spectaculaire et plaisante de la rencontre s’est sans doute disputée en prolongations, où Neymar a eu un éclair de génie à la 106e et où Petkovic a égalisé sur la seule tentative cadrée croate. Comme une impression que le football avait choisi son camp dans cette rencontre… Laissant tout un peuple en larmes, et l’autre en liesse. La Croatie continue sa route et attend le vainqueur d’Argentine – Pays-Bas en demi-finale.