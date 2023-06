Le brassard, les anti-Lukaku, Doku préféré à Lukebakio : Philippe Albert préface Belgique-Autriche, "un match qui pue le piège"

Les Diables Rouges, privés de leur capitaine Kevin De Bruyne, disputent à l'Autriche la tête du groupe F des qualifications pour l'Euro 2024 ce samedi au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. Il s'agira de la première sortie à domicile pour le sélectionneur Domenico Tedesco.

"Ce match pue le piège, à la fin d'une longue saison. Ils ont six points en deux matches, on est obligé de gagner. Même s'il faut se méfier de l'adversaire, ça reste jouable. On va devoir faire sans Kevin De Bruyne, c'est une fameuse tuile. On aura donc l'obligation de prendre ce match au sérieux. On a quelques joueurs en forme, comme Jérémy Doku ou Yannick Carrasco. Vous ajoutez à cela le sens du but de Romelu Lukaku... Je ne me fais pas trop de soucis, on devrait l'emporter si on affiche le même professionnalisme qu'en Suède et en Allemagne", introduit Philippe Albert.

Notre consultant revient ensuite sur la nouvelle semaine agitée de Big Rom. "Il a déjà connu pire, revenant toujours au premier plan par la suite. Je ne me fais pas de souci pour lui, il répondra présent. Les anti-Lukaku s’en sont donnés à cœur joie. Mais il n’a pas mis le ballon quatre mètres au-dessus du but. Certains ont oublié le travail exceptionnel sur sa ligne d'Ederson, le gardien de Manchester City. Romelu reste un très grand attaquant au niveau international, ses statistiques parlent en sa faveur."