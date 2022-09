Le brassage de la bière, un métier historiquement féminin… et revalorisé aujourd'hui chez les femmes

Les mœurs ont néanmoins évolué, tant du côté des producteurs que des consommateurs. Preuve la plus marquante du changement des mentalités, en 2013, Orval nomme une femme comme maître brasseuse. Elle est ainsi devenue la première femme brasseuse d’une trappiste.

Totem, Atrium, ou encore la brasserie de la Lienne sont des exemples belges d’une re-féminisation du métier brassicole. Dans cette dernière brasserie, Mélissa est co-gérante avec son frère et est en charge de la partie brassage. La brasserie de la Lienne est située près de Lierneux en province de Liège et depuis 2013, Mélissa est détentrice d’un master en biologie des organismes et écologie et d’un certificat de brasseur obtenu à l’IFAPME. On y brasse des bières plutôt classiques, bonde, brune, noire, mais également une vieille brune, et une bière barriquée en fût de Belgian Goat, du whisky belge.