Le braséro-plancha, le nouveau barbecue à la mode, made in Herve !

C’est sans doute l’une des tendances actuelles : les braséros-planchas ont la cote!

A Herve, Julien Lorquet l’a bien compris. Ce jeune chef d’entreprise s’est d’ailleurs lancé dans la fabrication de ce nouveau type de barbecues. Ils sont reconnaissables par cet aspect rouillé, donné par l’acier Corten. Un acier particulièrement résistant.

C’est LE barbecue à la mode ! Celui qu’il faut avoir pour impressionner les copains. Venu tout droit du Québec, le brasero-plancha se fait une place de plus en plus en vue dans les jardins et sur les terrasses.

Spécialisé dans le travail de l’acier, le Hervien Julien Lorquet a pris la balle au bond et s’est lancé dans la fabrication. "Tout est possible, si vous voulez une BBQ de deux mètres, on vous fait un BBQ de deux mètres", s’exclame d’emblée Julien Lorquet. "Notre entreprise JRT126 ne fait que du sur mesure. Dans le cas des barbecues, c’est une connaissance qui a fait appel à moi. Elle voulait que je lui fabrique ce type de braséro-plancha. Je me suis mis au travail. La première saison, nous en avons fait 12, l’année suivante 60 et je pense que nous en fabriquerons autant cette année".

Avec cette nouvelle branche, Julien Lorquet a élargi l’éventail de ses activités. Il se base sur son expérience professionnelle, en gardant sa volonté d’effectuer un travail personnalisé. Ici pas de production à la chaîne, malgré le succès de ses braseros-planchas. "On travaille avec un dessinateur, on modélise en 3D. Ensuite, ce sont les étapes de la découpe et du pliage. On termine par l’assemblage et le soudage. Après avoir fait rouiller l’acier, on peut alors livrer le barbecue", explique Julien Lorquet.

Pour certains, simple plaque de cuisson, pour d’autres, véritable objet de décoration, le braséro-plancha est fabriqué en acier Corten. Un acier imputrescible qui résiste aux intempéries.