Cela n'est plus un secret pour personne : le PSG rêve de Randal Kolo Muani et Randal Kolo Muani rêve du PSG.

Il en rêve tellement qu'il a décidé de sécher l'entraînement avec son club, l'Eintracht Francfort ce mercredi matin. La raison évoquée par le joueur ? Sa volonté d'être transféré dans un "autre club".

Comprenez-donc le PSG, qui fait le forcing pour faire du Français son nouvel attaquant de pointe. Seul hic dans l'histoire, le club allemand compte monnayer sa nouvelle coqueluche et risque de faire monter les enchères jusqu'au bout.

En interne, la décision de Kolo Muani d'aller au bras de fer avec la direction a logiquement été très mal accueillie. "Nous avons connu un Randal différent et nous connaissons son véritable caractère. Ça crépite beaucoup actuellement autour de lui, et il en résulte cette réaction, qui est la mauvaise, ce que nous lui avons clairement expliqué, à lui et à son entourage", a lâché le le directeur sportif du club, Markus Krösche.

Il en a d'ailleurs profité pour ajouter que le comportement de l'international français n'aurait absolument aucun impact sur les activités du club sur le marché des transferts. Là aussi, comprenez qu'au vu du comportement de son joueur, le club allemand ne va pas lui faire de cadeau.

"Au final, c'est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation et en conséquence, c'est une situation assez détendue de notre point de vue", avait même estimé Krösche il y a deux semaines.

Alors, partira ou partira pas ? Rappelons tout de même que Kolo Muani (15 buts, 11 passes décisives la saison dernière), arrivé libre en 2022, est sous contrat avec les Allemands jusqu'en 2027. Ceux-ci ont donc la main... pour l'instant.

Reste désormais à voir comment ils réagiront quand le PSG décidera de sortir l'artillerie lourde à coup de millions. Si l'offre proposée venait à avoisiner les 100 millions d'euros, les dirigeants seront-ils toujours aussi fermes ?