Le "brain tapping", cette astuce TikTok qui pourrait vous aider à vous endormir plus facilement.

Et la méthode est approuvée par le corps scientifique. Selon des recherches datant de 2019 et parues dans la revue National Library of Medicine, il a été démontré que l’EFT aiderait à diminuer le niveau d’anxiété. Ce processus aurait également d'autres effets bénéfiques sur le corps et le cerveau.

Camille Junot, psychologue clinicienne pour l’Institut du Sommeil et de la Vigilance, explique à Madame Figaro : "De nombreuses études scientifiques prouvent que le geste agit sur l'amygdale, la partie du cerveau qui évalue les événements auxquels nous sommes exposés pour activer ou non les mécanismes physiologiques de stress". Et d'ajouter : "Tapoter doucement ces points permet de lui envoyer un signal rassurant, ce qui prévient l'apparition des symptômes du stress et favorise l'endormissement".

Néanmoins, les résultats sont aléatoires d’un cas à un autre. En effet, c’est une technique qui cible les émotions qui vous empêchent de trouver le sommeil. Camille Junot souligne qu’il est "important d’identifier la cause émotionnelle de l’insomnie pour y remédier". Si vous avez des problèmes d'insomnie persistante, cette méthode pourrait ne pas vous convenir. Dans ce cas, il est préférable de consulter un spécialiste du sommeil.