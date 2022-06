Le bracelet électronique n’est pas une vraie peine ?

Christelle, une auditrice de Charleroi, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Mon mari est sous bracelet électronique et parfois, il me dit qu’il préférerait retourner en prison. Il y pense parce que c’est un enfer pour lui, il ne peut strictement rien faire. Il n’a pas encore été jugé et c’est un stress permanent. Il est enfermé à la maison et ne sait pas ce qu’il va se passer. Oui, il est devant sa télé, il peut prendre sa douche quand il veut, mais c’est le stress de ce qu’il va se passer après le jugement."