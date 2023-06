Le Brabant wallon sera très concerné par la réforme d’outils urbanistiques permettant de réduire la bétonisation

C’est un sujet qui s’invite sur la table de nombreux conseils communaux de Wallonie, ces temps-ci ! La réforme de deux outils urbanistiques importants est à l’enquête publique, jusqu’au 14 juillet prochain.

Cette réforme régionale wallonne concerne le "Schéma de Développement du Territoire" et le CoDT, le "Code du Développement Territorial".

Les deux outils vont être modernisés. Objectif : freiner l’urbanisation galopante. Depuis les années '50, la bétonisation grignote les terres agricoles et dégrade l’environnement. C’est évidemment le cas en Brabant wallon, province proche de Bruxelles et très prisée pour son cadre de vie verdoyant. C’est ainsi que de 2010 à 2020, chaque année, plus de 110 hectares ont été construits sur le territoire brabançon wallon.

Un béton envahissant

En Brabant wallon, 16% du territoire sont bâtis pour le logement, les commerces et les entreprises. Ces dernières décennies, beaucoup de Bruxellois sont venus s’installer dans la province. Dans les zones réservées à l’habitat, il ne reste aujourd’hui plus que 22% disponibles. Cette urbanisation frénétique, apparue après le baby-boom, mange les terres agricoles ainsi que les espaces verts et finit par nuire à la biodiversité et à l’absorption des eaux pluviales. A moyen terme, il faudra donc retrouver un certain équilibre entre le bâti et le cadre de vie. Pour Yves Hanin, spécialiste de ces questions, à l’UCLouvain, "l’objectif de cette réforme, aujourd’hui, c’est de moins consommer de terres afin de préserver les terrains agricoles. Cela permettra aussi de repenser l’organisation des centralités villageoises dans l’est du Brabant wallon ; Ou des centralités urbaines, comme du côté de Wavre, Ottignies, Rixensart, etc… Et dans l’Ouest, cela concerne Waterloo, Braine-l’Alleud ou Tubize. On y voit déjà des opérations menées dans ce sens-là, pour requalifier les tissus urbains (ndlr : nouvelle approche urbanistique, prévoyant un meilleur équilibre entre nouveaux projets urbanistiques, respect de la biodiversité, espaces verts, qualité de vie et mobilité douce, notamment)".

Densification douce

Sauf exception, après la réforme, la densification devrait donc être limitée aux centres-villes ou aux centres de villages, mais avec une série de contraintes permettant d’éviter les inconvénients d’une densification trop importante, notamment en matière de qualité de vie. "C’est la raison pour laquelle on parle de densification douce", explique le professeur universitaire. "Tout l’enjeu est là : repenser la densification pour qu’elle ne soit pas agressive. On peut notamment renforcer les transports en commun, développer un urbanisme apaisé, c’est-à-dire avec le maintien d’une certaine diversité végétale. On peut aussi mieux organiser la proximité des commerces et repenser notre tissu urbain (ou nos centres de village) de manière agréable". Des entités comme Tubize (avec notamment son nouveau Quartier des Confluents, offrant espaces verts et fonctions diversifiées) et La Hulpe (où la commune a déjà entamé une nouvelle politique permettant de revenir vers un équilibre des différentes fonctions).

Pour rappel, l’Europe impose le ralentissement de l’urbanisation intense d’ici 2030 et son arrêt pour 2050.

Enfin, la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon organise une soirée d’information et de questions-réponses à destination des communes du Brabant wallon ce 19 juin à 19h00. Cette réunion se tiendra à la ferme du Douaire à Ottignies, en présence du fonctionnaire délégué du Brabant wallon.