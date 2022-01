Le Brabant wallon propose une carte interactive des bibliothèques situées sur son territoire

La province du Brabant wallon a présenté mardi plusieurs initiatives prises pour mettre en valeur les bibliothèques publiques, dont la réalisation d’une carte interactive désormais accessible sur son site internet (https://brabantwallon.be/carto/bibliothèques). On y trouve une quarantaine d’adresses accompagnées de toutes les informations utiles aux utilisateurs. Pour promouvoir les bibliothèques, le Brabant wallon lance également un concours de selfies sur Facebook. La Province a également soutenu aux côtés de la commune de Lasne la réalisation d’un carnet de croquis élaboré par la bibliothèque communale Edgar P. Jacobs (Lasne) afin de mettre en évidence les bibliothèques et l’évolution du métier de bibliothécaire.

Ce carnet intitulé "Plaisir de lire, bibliothèques, un univers à découvrir" rend hommage aux bibliothécaires, évoque cette activité exercée par des professionnels et des bénévoles, et reprend quelques "perles" et anecdotes vécues en bibliothèques. Le livret comprend une trentaine de croquis et sera distribué, grâce à la Province, dans toutes les bibliothèques du Brabant wallon et dans les écoles. Alors que 2021 marquait 100 ans de lecture publique en Belgique, le Brabant wallon a réalisé une cartographie des bibliothèques, reconnues ou non, située sur son territoire. Elles sont une quarantaine et les citoyens qui consultent cette carte peuvent y découvrir les adresses, numéros de téléphone, horaires, tarifs ou encore sites internet des différents lieux ainsi répertoriés. "Le Brabant wallon soutient les bibliothèques, lieux de culture de proximité, accessibles à tous, qui contribuent à encourager la lecture et surtout à faire de la lecture un plaisir. Il est important d’encourager les citoyens à pousser la porte des bibliothèques, qu’ils prennent conscience de la richesse et de la variété des univers qui s’offrent à eux par la lecture. Qu’ils se laissent guider par les conseils du personnel des bibliothèques, souvent dévoué et passionné", indique Tanguy Stuckens, le président du Collège provincial du Brabant wallon.

Dans cet esprit de promotion de la lecture, la Province lance également le concours "Ma bibliothèque et moi": du 1er au 18 février à 12h00, les participants sont invités à publier sur leur page Facebook un selfie les montrant dans une bibliothèque du territoire ou avec un livre, en taguant aussi la page Facebook "Le Livre tout Proche". Les auteurs des cinq photographies qui auront obtenu le plus de mentions "J’aime" recevront des récompenses en rapport avec la lecture.