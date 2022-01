Le Brabant wallon offrira 4200 places de cinéma pour soutenir les exploitants de salles

La Province du Brabant wallon a présenté lundi son opération "Retour vers mon cinéma", destinée à soutenir un secteur mis à mal par la crise sanitaire. Un montant de 30.000 euros a été réservé, au niveau provincial, pour cette action qui s'étalera sur les mois de février, mars et avril 2022. Pour une place de cinéma achetée, la Province en offrira une deuxième dans les cinémas de Waterloo, Rixensart, Louvain-la-Neuve, Jodoigne et Nivelles. Ces places seront disponibles par "vagues", chaque mois dans chacun des cinémas concernés, dans la limite des tickets disponibles.

L'opération commencera le 1er février et sera proposée du lundi au jeudi inclus dans les cinq cinémas participants. Seul un cinéma situé en Brabant wallon, le complexe ImagiBraine à Braine-l'Alleud, n'a pas souhaité participer à cette action provinciale. Les Cinés Wellington de Waterloo, le Ciné Centre de Rixensart, le cinéma L'Étoile de Jodoigne, le Cinéscope de Louvain-la-Neuve et le Ciné4 de Nivelles y prennent part et proposeront au total quelque 4.200 places gratuites en trois mois. Compte tenu des différences de fonctionnement de billetterie entre ces cinémas, des modalités particulières sont prévues dans chacun des lieux pour obtenir cette place supplémentaire gratuite via un code promo "CineBW".

Pour le président du collège provincial Tanguy Stuckens, les salles de cinémas constituent un secteur largement non subventionné, alors qu'elles participent au bien-être de la population et à la diffusion de la culture. L'action consistant à offrir une deuxième place à l'achat d'une première vise à ramener davantage de public dans les salles, après les moments difficiles et les craintes engendrées par la situation sanitaire.