Le Brabant wallon confronté à un manque criant de places dans les crèches

122 places vont disparaître dans les crèches en Brabant Wallon. Cinq structures d’accueil fermeront leurs portes entre fin mars et fin mai. Parmi celles-ci, Petit pied à Ophain. C’est là que Julie avait trouvé une place pour son fils Leonel, 10 mois. Avec d’autres parents, elle se mobilise aujourd’hui pour tenter de trouver des alternatives : " La directrice nous a annoncé qu’elle arrêtait son activité pour des raisons de santé. La crèche ferme le 31 mai. Ça nous laisse peu de temps pour nous retourner. On a appelé des crèches un peu partout mais on nous dit toujours qu’il n’y a pas de place avant janvier 2024. On m’a même suggéré d’arrêter de travailler pour m’occuper de mon fils ! "

Seule solution à ce stade : faire appel à une gardienne non déclarée : " Ce n’est clairement pas une option. C’est du noir, on n’a pas d’assurance ! On ne veut pas ça pour nos enfants !"

L’échevin de la petite enfance de Braine l’Alleud a été interpellé. Pierre Lambrette est conscient de la situation et invite les parents à contacter l’ONE qui dispose d’une cellule chargée de gérer ce type de situation. Autre conseil, refaire auprès de la commune une demande pour obtenir une place dans les structures communales: " Cette réinscription va nous permettre de dresser une liste et nous allons la soumettre à l’ONE et demander de pouvoir passer en surcapacité dans certains milieux d’accueil, ce qui permettrait de libérer des places!"

Si à Ophain des raisons de santé sont invoquées, ce sont souvent des problèmes financiers qui provoquent les fermetures. C'est le cas de Valérie Bertholet qui gère la crèche Poulpi à Louvain-la-Neuve : "Je ne peux pas demander des budgets exceptionnels aux parents. On est coincé avec tout ce qui augmente : il y a l’inflation, l’ONSS, l’énergie sans parler du manque de personnel ! On est occupé à tuer les structures d'accueil privées! "

Ces fermetures interviennent alors que la demande dépasse déjà largement l’offre dans la province. La Région wallonne via son plan Cigogne a prévu 399 places supplémentaires en Brabant wallon mais elles seront majoritairement créées après 2025.