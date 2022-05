Le BPS 22, musée provincial du Hainaut, s’apprête à fermer pendant une année

Les travaux qui auront lieu ont pour objectif de mettre en conformité énergétiquement le bâtiment. Ils seront financés dans le cadre du Fonds européen de développement régional (Feder) pour lesquels la Ville de Charleroi a obtenu globalement, dans la programmation 2014-2020, quelque 142 millions d’euros.

L’exposition "Teens Spirit. Adolescence et art contemporain" s’achèvera dans quelques jours au BPS 22. Suivront les jurys des ateliers de photographie et de sculpture de l’Ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre. Le musée fermera ensuite ses portes pour une période encore indéterminée. "Nous espérons pouvoir rouvrir en juin 2023 mais ce n’est pas encore certain", a indiqué à ce sujet la porte-parole du musée.