Le boycott de manifestations sportives : une arme souvent brandie, mais rarement utilisée

La Coupe du Monde approche. Mais ces derniers jours, si on en parle beaucoup, c’est pour évoquer son boycott. De plus en plus de personnalités déclarent que, malgré leur amour du foot, elles ne regarderont aucun match.

La dernière en date, c’est l’ancien footballeur, Eric Cantona qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux : " combien de milliers de morts pour construire ces stades. Pour au final, quoi ? Amuser la galerie pendant deux mois. "

Il y a eu, fin août, le coup de gueule de l’acteur français, Vincent Lindon. Sur le plateau de l’émission " C à vous " sur France 5, il déclarait : " Comme j’aime bien dormir tranquille et avoir un sommeil où je me dis que je n’ai pas encore trop de choses à me reprocher, je ne regarderai pas la Coupe du Monde "

"Sans nous"

Hier, le Quotidien de La Réunion titrait " Sans nous ". Le journal ne dira pas un mot de cette compétition sportive : " Le Quotidien a décidé, au nom des valeurs proclamées le jour de sa naissance il y a tout juste 46 ans, de boycotter l’événement et de ne plus publier ni article ni annonce publicitaire sur la compétition. "

Des communes annoncent qu’elles n’installeront pas d’écran géant pour les retransmissions. C’est le cas, par exemple, de Tubize. Des bistrots adopteront la même attitude. Comme la Maison du Peuple à Saint-Gilles.

A chaque fois, il s’agit d’initiatives personnelles. Mais un boycott plus général serait-il efficace ? Une remontée dans le temps permet d’apporter des réponses à cette question.