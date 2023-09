"Le bout de la langue" : le wallon est-il mort ?

Ne manquez pas le documentaire coproduit par la RTBF Le bout de la langue, ce dimanche 17 septembre à 9h50 sur La Une et en replay sur Auvio.

Xavier Istasse nous propose un documentaire joyeux et vivant sur la langue wallonne. On dit d’elle que c’est une langue morte, elle suscite cependant un regain d'intérêt. La preuve avec ces initiatives filmées par le réalisateur et qui ne qui ne se résument pas à des élans de nostalgie ou à des projets un peu fous. La langue wallonne - partie intégrante de l’identité belge francophone - son origine, ses particularités et son avenir sont abordés ici à travers le parcours de plusieurs personnes et leur attachement à ce patrimoine identitaire. Une revue en "refondu" (nouvelle version du wallon), une messe en wallon, une jeune compositrice de chanson en wallon : autant d'expressions inattendues d'un folklore, un art de vivre, un plaisir à l'écouter, un plaisir à le parler.

Les principaux protagonistes ont volontairement été choisis jeunes, à l’encontre des clichés. Leur manière de pratiquer la langue au quotidien et leur enthousiasme sont communicatifs. A leurs côtés, le film rend également hommage à des personnages incontournables tels que Julos Beaucarne ou Guy Cabay. Principalement tourné aux quatre coins de la Wallonie, il nous emmène aussi au Maroc à la rencontre de Lucien, un passionné qui y pratique la langue avec ses employés.

