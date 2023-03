Le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, réélu à la tête de la Fédération PS Mons-Borinage

"Nous tenons à remercier les 1500 affiliés qui ont fait le déplacement pour leur confiance. Mons-Borinage est la deuxième plus grande Fédération du Parti socialiste, après Liège. Notre volonté est de poursuivre notre travail au service de notre région et de ses habitants. Développer de nouveaux projets, attirer des investisseurs, créer de l'emploi, renforcer l'offre de formation et l'attractivité de notre région, voilà autant d'éléments qui nous tiennent à cœur", ont indiqué Nicolas Martin et Jean-Pierre Lepine, cités par le communiqué.

"A l'heure où le MR travaille contre la région de Mons-Borinage en empêchant le développement de l'Université de Mons et en tenant des propos méprisants sur nos communes et leurs habitants, nous avons la responsabilité de travailler à un projet dynamique, positif et surtout respectueux de chacun", ont-ils ajouté.