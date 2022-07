Le bourgmestre de Mons Nicolas Martin (PS) indique avoir écrit au Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) pour tirer la sonnette d’alarme sur la situation dans la prison de Mons.

Personnel "découragé" et en sous-effectif (selon le bourgmestre, il manque 17 équivalents temps plein), conditions de détention et de travail "inacceptables et inhumaines", avec "punaises, rats et champignons": la situation doit être "prise en charge par les autorités compétentes", estime le bourgmestre.