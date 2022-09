Le bourgmestre de Liège fait rouvrir le pont Atlas, fermé de manière inopinée

Le bourgmestre de Liège est intervenu mardi pour faire rouvrir la circulation sur le pont Atlas, qui avait été fermé de manière inopinée dans le cadre de chantiers en cours.

Mardi matin, Willy Demeyer avait été informé de la fermeture du pont Atlas en raison du démarrage d'une nouvelle phase des chantiers du tram et de Neolegia (éco-quartier à Coronmeuse). Cette fermeture n'avait toutefois pas été annoncée au préalable et aucune mesure n'avait été prise pour pallier cette situation alors que ce pont constitue un axe important de déplacement sur le territoire liégeois.

"La Ville de Liège a ainsi été mise devant le fait accompli par les entreprises concernées. Une telle initiative est, bien entendu, inacceptable dans un contexte déjà très difficile", a estimé le bourgmestre.

Le chantier du tram, qui génère d'importants embarras de circulation dans les zones concernées depuis de longs mois, a en effet déjà accusé plusieurs retards et reports et ce, dans un contexte où le dialogue n'est pas des plus fluides avec le gestionnaire du chantier (OTW-Opérateur de Transport de Wallonie, NDLR), rappelle Willy Demeyer.

Le bourgmestre liégeois a donc fait rapidement intervenir les services communaux et de la police afin de faire rétablir la circulation sur cet axe essentiel. Il ajoute que les entreprises et leurs donneurs d'ordre seront très rapidement convoqués afin de leur rappeler leurs obligations légales "ainsi que leurs responsabilités envers les Liégeois, commerçants et usagers qui sont déjà lourdement impactés par ces chantiers d'importance".

La fin des travaux de construction du tram à Liège, qui ira de Sclessin à Bressoux et Coronmeuse, est annoncée pour août 2023. Suivra une période d'essais pour une mise en service en avril 2024.