Le bourgmestre de Ganshoren, Pierre Kompany, a présenté sa démission ce mercredi

Le bourgmestre de Ganshoren a remis sa démission ce mercredi, comme ce qui était prévu par l'accord signé au lendemain des élections communales de 2018. C'est son échevin, Jean-Paul Van Laethem, qui reprendra sa place.

Son arrivée à la tête de la commune avait été fort médiatisée à l'époque. On l’a souvent dit et répété, Pierre Kompany était le premier bourgmestre noir de Belgique. Le plus dur pour lui n’a pas été de se faire un nom, mais plutôt un prénom : il est le père de Vincent, entraîneur et ancien footballeur belge à la renommée internationale.

Mais Pierre Kompany est aussi celui qui, déjà au Zaïre de Mobutu, s’était fait remarquer en organisant des manifestations étudiantes. Au point d'être contraint de fuir son pays en 1975. Et on ne peut pas vraiment dire que la Belgique l’a accueilli à bras ouverts : il est resté sans papiers durant 7 ans, avec ordre de quitter le territoire. Il s’est accroché, et son charisme a fait le reste. C'est ainsi qu'aux élections communales de 2018, Pierre Kompany a remporté la palme des voix de préférence.