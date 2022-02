Le bourgmestre de Forest, Stéphane Roberti, démissionne, annonce la locale Ecolo

Élu bourgmestre en 2018, Stéphane Roberti avait annoncé son retrait temporaire de la vie publique, en novembre 2020, invoquant des raisons familiales. Il avait alors confié le poste de bourgmestre à Mariam El Hamidine, qui assurait donc l'intérim depuis.

Alors que son retour était prévu le 18 janvier, Stéphane Roberti, avait récemment rendu un nouveau certificat médical pour cause de burn out.

En octobre dernier, une polémique avait éclaté car il continuait de percevoir son salaire. En cause, un flou juridique au niveau de la Nouvelle Loi Communale et une interprétation divergente entre le cabinet d'avocats Bourtembourg & Co, mandaté par la secrétaire communale, et l'administration régionale. Un nouveau texte porté par le ministre de tutelle Bernard Clerfayt est attendu, afin de clarifier la situation. Après plus d’un an d’absence du bourgmestre, l’administration communale de Forest a décidé de ne plus lui verser de salaires pour les mois de janvier et de février.