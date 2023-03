Le bourgmestre d’Ham-sur-Heure-Nalinnes visé par une plainte pour harcèlement

La directrice générale de la commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, Stéphanie Steinier, annonce quitter ses fonctions aujourd’hui. Une décision qui s’accompagne d’un dépôt de plainte, avant-hier, pour harcèlement contre Yves Binon, le bourgmestre. Une information à lire dans les colonnes du Sudpresse et à retrouver chez nos confrères de Télésambre.

Stéphanie Steinier était entrée en fonction en janvier 2020. Mais comme elle le dit aujourd’hui : "ce n’est plus possible". Rapidement en incapacité pour un burn-out après sa prise de poste, elle explique que lorsqu’il l’a présentée à la commune, Yves Binon aurait tenu des propos sexistes et misogynes. Elle parle d’un bourgmestre omnipotent qui veut tout gérer lui-même, qui s’autorise des remarques en permanence, insulte et critique le travail en public. Elle dénonce un climat très tendu dans une administration qui n’ose pas parler. Elle-même, dit-elle, a attendu de partir pour s’exprimer.