Le bourgmestre d'Anderlecht veut retirer le plan Good Move

"Je pense que l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a voulu embrasser un trop grand périmètre, on a visé trop large. On doit rediscuter maintenant à l'échelle du micro quartier de Cureghem et pouvoir arriver à quelque chose qui fasse consensus. On va garder le même périmètre d'ensemble, mais le rediscuter en plus petit sous-comité", a expliqué Cumps.