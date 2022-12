Le Boulet de Cristal 2022 est attribué au restaurant Le Bôbar à Beyne-Heusay

En 2022, c’est à Beyne-Heusay, au restaurant Le Bôbar, que la Confrérie du Gay Boulet a dégusté les meilleurs boulets à la liégeoise. Son patron, Salvatore Caramazza a reçu le Boulet de Cristal 2022 ce dimanche après-midi sur le podium du Village de Noël de Liège. La confrérie a aussi mis à l’honneur Anne Simon qui, le mois dernier, a remporté le 4e Concours du Boulet de la Ménagère.

Pour Salvatore Caramazza et l’équipe du Bôbar, ce Boulet de Cristal est le second. Ils avaient déjà été distingués en 2019. Salvatore Caramazza déclare : "Nous sommes fiers et honorés de le recevoir pour la deuxième fois. C’est assez rare, quand on voit le palmarès. La première fois, on l’a gagné au mois de décembre et à cause de la crise du Covid, on a dû fermer nos portes trois mois plus tard. Donc on n’en a pas pleinement profité.".

L’équipe lauréate a-t-elle un secret pour les boulets ? "Toujours le même : des produits frais, du savoir-faire, une recette ancestrale, des épices dont on garde le secret, de la rigueur et du sérieux.", répond Salvatore Caramazza.