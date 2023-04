Le bouillon et la sève de bouleau : ces boissons qui vous redonneront de l'énergie au printemps

La sève de bouleau draine, élimine, revitalise et reminéralise (retrouvez le détail des bienfaits en cliquant ici).

Comment opérer l’extraction ? Mélanie Guisset explique : "Le bouleau puise l’eau dans le sol qui monte dans le tronc pour nourrir branches et feuilles. Cette montée de sève dure de trois à quatre semaines. Avec une mèche à bois et une foreuse, à hauteur du genou, on fait un trou. Puis on introduit un tuyau et on récolte avec un jerrican opaque. On peut le laisser toute la journée puis on verse le précieux liquide dans une bouteille que l’on place au frigo. L’arbre donne cette eau 'en excès' ce qui ne le perturbe pas. Lorsqu’il n’y a presque plus de récolte, on rebouche avec un bouchon de bois et un peu d’argile".

Avec une précision : il s’agit de choisir un bouleau dans un espace privé car ce n’est pas autorisé dans l’espace public.