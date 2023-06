Le "boucher de Téhéran", la ministre et son président

Quel parcours ! En onze mois, Hadja Lahbib sera passée de journaliste, désignée en outre par le gouvernement bruxellois actuel comme chargée de mission pour préparer la candidature de Bruxelles au titre de capitale européenne de la Culture en 2030 à ministre libérale susceptible de faire tomber le gouvernement fédéral et déjà au centre de la plus grosse crise qu’ait connue cette coalition "Vivaldi".

On a connu des parachutages de novices en politique plus discrets !

Un pion dans une stratégie électorale

Derrière le psychodrame politico-diplomatico-iranien se retrouve essentiellement la bataille pour le leadership électoral en région bruxelloise.

Georges-Louis Bouchez reste un jeune président qui doit faire ses preuves. Entendez par là, qu’en politique, la seule aune à laquelle s’évalue un président de parti, ce sont les résultats électoraux. Le conseiller communal montois va seulement mener sa première véritable "bataille" électorale, il va donc y jouer sa crédibilité et son pouvoir présidentiel. Seul un succès pourra faire taire, en interne comme à l’externe, les critiques et remarques acerbes à l’égard de la présidence du MR.

Les sondages indiquent que cela sera serré entre MR, PS, ÉCOLO voire PTB en région bruxelloise. Les libéraux y retrouvent une occasion de passer en tête et ainsi de se retrouver en position de force pour les futures coalitions. Le recrutement d’Hadja Lahbib constitue un des axes de cette stratégie.

Avec Sophie Wilmès, d’un côté et Hadja Lahbib, le président considère disposer de deux atouts majeurs, très complémentaires, l’électorat du nord et du sud de la région enfin couvert.

Vers une coalition zombie

Dédire l’actuelle ministre des Affaires étrangères mettrait à bas cette stratégie et menacerait, par ricochet, la carrière présidentielle de Georges-Louis Bouchez. Elle doit rester en place, quitte à tordre la réalité, à prétendre une semaine que c’était une honte de laisser venir ces Iraniens, et la suivante, de se réjouir de l’avoir fait, de s’emmêler (de mentir ?) sur les dates de validation des visas, d’avoir laissé le "boucher de Téhéran" se balader en toute impunité dans nos rues, etc.

Cet entêtement, lié à la stratégie qui le sous-tend, menace la coalition fédérale.

Quatre des sept partis demandent (sans le dire clairement) la démission de la ministre Lahbib.

"Même pas cap’", leur répond en quelque sorte, bravache, Georges-Louis Bouchez. Le président du MR peut encore remporter la mise, personne ne souhaitant d’élections anticipées. Mais la crise laissera des traces et une coalition à l’état de "zombie".

@PhWalkowiak