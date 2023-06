Le "boucher de Téhéran" fait frémir les Iraniens de Belgique

Pour Firouzeh Nahavandi, iranienne et professeure émérite de sociologie à l’ULB, il n’est pas exceptionnel que cette manifestation ait été filmée.

"Depuis 1979, depuis la chute du Shah et le retour de Khomeini à Téhéran, toutes les manifestations d’opposants en Europe sont filmées par des agents de l’ambassade d’Iran. Une manière de faire pression sur les opposants, surtout les jeunes filles, qui se font en plus insulter verbalement. On les menace de faire pression sur leur famille restée en Iran, et parfois, certaines de ces familles reçoivent des visites importunes d’agents du gouvernement, destinées à les intimider."

Mais ici, dès son retour à Téhéran, le zélé chef du service de communication a fait rapport de sa mission. Sur une vidéo, il se vante d’avoir filmé Darya Safai lors d’une manifestation, et la présente comme étant à la tête d’une poignée de manifestants iraniens.

Un autre manifestant, qui préfère garder l’anonymat pour des raisons de sécurité, s’inquiète des répercutions de ces images sur sa famille en Iran.

Un autre membre de la délégation est loin d’être un inconnu. Il s’agit de Lotfollah Forouzande Dehkordi , actuel adjoint aux finances et aux affaires urbaines de la municipalité de Téhéran. Dans le passé, il était vice-président des affaires parlementaires sous la présidence de Mahmoud Ahmadinejad, de 2005 à 2013.

Selon Firouzeh Nahavandi, " Ahmadinejad était un dur du régime. Un fils spirituel du guide suprême l’ayatollah Khomeini. Il a lutté contre la mixité dans les universités, durci l’obligation de porter le voile islamique. Lors des manifestations de 1999, contre sa réélection pour un deuxième mandat, il a fait réprimer violemment les protestataires. Il s’est également fait remarquer pour son discours haineux envers Israël et les Juifs en général. "

Les manifestations contre la réélection d’Ahmadinejad rassemblent des millions de personnes, à Téhéran et dans tout le pays. Des centaines de personnes sont arrêtées par la milice islamiste Bassidji, constituée d’hommes armés en civil. Or, l’actuel maire de Téhéran, Alireza Zakani , était précisément le responsable étudiant de cette milice Bassidj.