Le Botox, un allié efficace contre le stress et l'anxiété ?

Les résultats de cette étude pourraient prêter à sourire s'ils n'étaient pas des plus sérieux. Une équipe de chercheurs de l'université de Californie à San Diego s'est intéressée aux effets bénéfiques que pouvait avoir le Botox, ou toxine botulique, sur la santé mentale.

Ils ont pour cela étudié la base de données des effets indésirables de la Food and Drug Administration, regroupant près de 40.000 personnes ayant reçu un traitement au Botox à des fins esthétiques ou médicales, pour atténuer les rides, les migraines ou les spasmes musculaires. Leurs résultats, publiés dans la revue Scientific Reports, sont pour le moins surprenants.

Le risque d'anxiété signalé était entre 22% et 72% inférieur chez les patients traités au Botox par rapport à ceux n'ayant pas reçu ce type d'injections.

Cela est constaté pour la moitié des affections et sites d'injection étudiés : les muscles du visage pour l'usage cosmétique, les muscles du visage et de la tête pour la migraine, les membres supérieurs et inférieurs pour les spasmes, et les muscles du cou pour le traitement du torticolis.