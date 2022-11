Le botox des pieds, la tendance qui monte depuis la fin du confinement.

Procédure esthétique la plus prisée au monde, loin devant les injections d'acide hyaluronique, les injections de toxine botulique (le fameux botox) sont en plein boom depuis plusieurs années, séduisant pour leur capacité à se débarrasser de certaines rides, ridules et autres pattes d'oie et à obtenir une peau plus lisse ou plus jeune, temporairement du moins. Jeunes et moins jeunes ne semblent désormais plus jurer que par cette méthode mondialement connue au point que le hashtag #botox génère quelque 4,5 milliards de vues sur TikTok, un réseau social pourtant plébiscité par les plus jeunes générations.

L'engouement pour les injections de toxine botulique est tel que des pratiques douteuses ont émergé ces derniers mois. Un problème que de nombreux pays, dont la France et le Royaume-Uni, ont pris à bras-le-corps, que ce soit en sensibilisant le public ou en durcissant la législation. Un double objectif à la clé : protéger les consommateurs les plus jeunes et mettre fin aux dérives liées aux "fake injectors", ces personnes non qualifiées et encore moins autorisées à pratiquer ces injections, qui sévissent le plus souvent sur les réseaux sociaux.

Des pratiques frauduleuses qui n'ont toutefois pas entaché l'engouement pour cette procédure de médecine esthétique, dont les usages ne se limitent pas à obtenir un visage plus juvénile. La preuve avec la hausse des injections de toxine botulique dans… les pieds, dont les bénéfices seraient destinés à combler des désagréments directement liés aux confinements successifs induits par la pandémie de Covid-19.