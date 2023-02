Le Borussia Dortmund s’installe en tête après sa victoire contre Hoffenheim, la pression sur le Bayern dimanche

Le Borussia Dortmund s’est installé en tête du championnat d’Allemagne grâce à sa victoire samedi sur la pelouse de Hoffenheim (1-0), avant le choc de la 22e journée de Bundesliga entre le Bayern et l’Union Berlin dimanche (17h30). Thomas Meunier a regardé la rencontre depuis le banc.

Après cette septième victoire en autant de rencontres de championnat en 2023, la neuvième toutes compétitions confondues, le Borussia Dortmund compte 46 points après 22 matches joués, trois de plus que le Bayern et l’Union Berlin (43) et quatre de plus que le RB Leipzig, vainqueur samedi de l’Eintracht Francfort (2-1).

Le milieu de terrain allemand Julian Brandt a permis à ses coéquipiers de s’imposer, avec un but peu avant la pause (43e).