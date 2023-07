Le Borussia Dortmund recrute chez le rival munichois : Marcel Sabitzer débarque en provenance du Bayern

Le milieu de terrain autrichien Marcel Sabitzer a quitté le Bayern Munich pour s’engager avec le Borussia Dortmund, a annoncé le club de la Ruhr lundi. Le vice-capitaine de la sélection autrichienne a signé un contrat de quatre ans.

"J’ai hâte de rejoindre enfin l’équipe et de pouvoir porter le maillot du BVB. Les discussions avec les responsables du club ont été excellentes et m’ont montré à quel point le club est ambitieux pour les années à venir" a déclaré le principal intéressé. De son côté, le directeur sportif du Borussia Sebastian Kehl loue "l’expérience" du milieu ainsi que son "profil box-to-box, fort physiquement mais aussi adroit devant le but".

Sabitzer, 29 ans, a été formé à l’Admira Wacker Mödling, club de la banlieue viennoise. Il est passé par le Rapid Vienne avant d’intégrer la "galaxie" Red Bull, avec un contrat au RB Leipzig qui a commencé par un prêt d’un an à Salzbourg. De 2015 à 2021, le milieu axial a disputé 229 matchs pour Leipzig, marquant 52 buts. Il était de la bonne campagne en Ligue des Champions en 2020, arrêtée par le PSG en demi-finale. Acheté en 2021 par le Bayern, Sabitzer ne s’est pas imposé en Bavière, barré par Kimmich et Goretzka dans l’entrejeu et par l’éclosion de Jamal Musiala plus haut sur le terrain. En janvier, le Bayern l’a prêté une demi-saison à Manchester United, où le médian a seulement disputé 11 matchs de Premier League, ratant la fin de la saison à cause d’une blessure au ménisque.

À Dortmund, il sera coéquipier de Julien Duranville, Thorgan Hazard et Thomas Meunier.