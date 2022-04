Le bortsch ukrainien, l'âme d'un peuple dans l'assiette!

Avec plus de 3 millions de livres de cuisine vendus, "Simplissime" demeure le livre de tous les superlatifs : décliné en une collection de 41 tomes, traduits en 12 langues dans 20 pays, un vrai phénomène de librairies ! Son auteur Jean-François Mallet nous revient cette semaine avec un un opus dédié à l’Ukraine. Parmi les recettes emblématiques de cette terre, le bortsch. Découverte de celui de la famille Dudka au micro de "Bientôt à Table!"

Ingrédients pour 4 à 6 personnes

Préparation 10 minutes

Cuisson : 1h30

400 gr de viande de pot-au-feu

1/2 chou frisé

4 tomates

2 oignons doux

3 betteraves cuites (300 gr)

2 bottes d’aneth

Sel, poivre

" Touché et préoccupé comme tout le monde par la guerre en Ukraine, j’ai voulu m’associer au formidable élan de solidarité actuel, à travers ce que je sais faire le mieux : cuisiner ! De là est née l’idée de ce Simplissime Ukraine. "

Ebouillantez 5 minutes la viande coupée en petits morceaux. Rincez-la et placez-la dans une cocotte.

Ajoutez les oignons et le chou émincés. Couvrez avec 2 litres d’eau et faire mijoter une heure à feu doux.

Ajoutez les betteraves et les tomates coupées en morceaux et faites cuire 30 minutes de plus.

Salez et poivrez et dégustez avec l’aneth coupée aux ciseaux.

Recette extraite du livre "Cuisiner SIMPLISSIME Ukraine" Jean-François Mallet – Hachette Pratique. Tous les droits et bénéfices de ce livre sont entièrement reversés au profit des réfugiés ukrainiens.