Le boom de rois et reines du bistouri sur la toile

Si avant la chirurgie esthétique était quelque chose que l’on cachait, aujourd’hui ce n’est plus le cas. La preuve, sur les réseaux, les influenceuses en parlent très ouvertement. Quelle partie de leur corps elles opèrent ? Par qui ? Où ? Comment elles se sentent ? Elles racontent, commentent et filment tout. L’Internet Show s’est plongé dans ce nouveau monde des influenceuses et de la chirurgie esthétique.

Aujourd’hui ce n’est plus un tabou de parler des opérations qu’on fait pour modifier les seins, la bouche, le nez ou les trois. C’est naturellement donc que certains comptes se sont spécialisés dans la chirurgie esthétique. Une des plus connues aux États-Unis, c’est Nurse Jamie. Sur Instagram, elle comptabilise 422.000 abonnés. Comme son nom l’indique, elle est infirmière et s’autoproclame experte des peaux hollywoodiennes. Parmi ses followers : Jessica Alba, Emily Ratajkowski, Pamela Anderson, bref du très lourd.

On peut également voir de plus en plus de vidéos Snapchat, Instagram ou TikTok d’influenceuses issues de la téléréalité qui font la promo de leur chirurgien. De l’entrée à la clinique à la rééducation, tout est documenté et, surtout, tout est fait pour inciter celles et ceux qui les regardent à opter pour le même chirurgien. Souvent dans leur propre intérêt puisque certaines troquent cette visibilité contre une réduction sur l’opération voire une intervention gratuite.

Enfin, certains chirurgiens plastiques se mettent eux aussi à utiliser les réseaux pour faire la promotion de leurs interventions. L’un des plus connus des réseaux, c’est l’Américain Docteur Miami. Sur Snapchat, il compte 4,2 millions d’abonnés et 25 millions de likes sur TikTok. En 2015, le chirurgien propose de filmer intégralement l’opération de sa jeune patiente, alors très active sur Snapchat. En quelques minutes, la vidéo est vue 2000 fois et au bout de six mois, un million de personnes sont abonnées à son compte. Aujourd’hui, des stars et autres influenceuses viennent du monde entier pour se faire opérer par Dr Miami.

Bref, cliniques et influenceurs l’ont compris, ce business peut rapporter gros. Au point que certains sont même payés pour être opérés contre de la promo et un récit de l’opération. Mais évidemment, encore aujourd’hui, ces montants restent très opaques, impossible d’avoir des chiffres.

