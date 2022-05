Le boom de la vente de vin en ligne

La vente en ligne de vin a explosé ces dernières années. Mais comment bien choisir son site de vente ? Explications avec Eric Mazuy, oenologue, caviste et gérant de Ask me Wine.

Entre 2020 et 2022, Covid oblige, tous les sites de vente en ligne ont vu exploser leur chiffre d'affaires. Le vin y a pris une belle place en parts de marché.

De nombreuses grandes surfaces, cavistes, vignerons et sites spécialisés surfent désormais sur l'e-commerce, devenu incontournable. L'Agence française de développement économique a publié une étude approfondie sur les habitudes de consommation de vin en Belgique.

En 20 ans, la consommation annuelle de vin par habitant est passée chez nous de 18 à 26.9 litres, en 2020, alors que celle de la bière a chuté de 121 à 72 litres.

Si la vente en ligne était encore faible en Belgique en 2017, avec 3 à 5 % des volumes, elle a fait un bond considérable grâce au Covid, en 2021. Le contexte Covid, mais aussi la livraison à domicile et la qualité de l'information sont les facteurs qui poussent les consommateurs à acheter sur internet.

Un nombre grandissant d'acheteurs avertis suivent sur les réseaux sociaux les pages consacrées au vin et le téléchargement d'applications dédiées au vin, sur smartphones ou tablettes, ne cesse d'augmenter.

Suite à l'annulation de nombreuses foires et de salons, ainsi qu'à la fermeture des restaurants, les Belges se sont retrouvés sur Internet et on considère que la part des e-consommateurs se situe de 30 à 46% en deux ans.

Et comme tout le monde s'y met, entre grande distribution, cavistes et grossistes, il faut bien quelques repères pour éviter les désagréments !