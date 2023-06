Le bonus pension, une mesure avantageuse et non taxée pour les futurs pensionnés ?

"Dans la première mouture, le bonus de 2€ brut/jour était intégré à la pension et donc indexé", affirme-t-il. "Or ici, le pensionné recevra un capital qu’il placera. Pour le moment, le rendement des fonds de pension est inférieur à l’inflation. Sans savoir quand il mourra, le pensionné n’est donc pas du tout sûr de pouvoir avoir le même montant que ce qu’il aurait eu lorsque si le bonus avait été intégré à la pension." Selon lui, le bonus pension de 22.645 € sera insuffisant si le pensionné vit longtemps. "Si je vis jusqu'à 70 ans, c’est plus intéressant. Je divise la somme en 5 (de 65 à 70 ans) et je les dépense. Mais si je vis jusqu'à 95 ans ? Il y a bien des placements intelligents, mais les banques ne fourniront pas clé sur porte des placements qui assureront des rendements sûrs et indexés avec 20.000 €."