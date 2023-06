"Le bonheur des uns" une petite pépite de comédie française à voir dans votre Séance VIP

C'est l'histoire de deux couples d’amis : d’un côté, Francis (François Damiens) et Karine (Florence Foresti), de l’autre, Marc (Vincent Cassel) et Léa (Bérénice Béjot). Léa, c’est la timide du groupe, la gentille petite vendeuse sans grandes ambitions, réservée, celle qui n’ose jamais donner son avis. Un jour au restaurant avec les trois autres, elle annonce qu’elle a un rêve secret : écrire un roman. Son époux et ses amis lui rétorquent de manière très condescendante qu’en gros, elle est bien mignonne mais qu’elle ne doit pas trop se faire d’illusions sur ses talents d’écrivaine.

Mais très vite, Léa trouve un éditeur et son livre cartonne. Elle devient la nouvelle sensation de la littérature française, elle récolte les prix et accumule les apparitions médiatiques. Petit à petit, son époux et ses amis deviennent très jaloux, sans même oser se l’avouer. Sous couvert de bienveillance envers elle, ils vont la bombarder de pics assassins et lui attribuer toute une série de comportements de star qui aurait choppé le melon, alors qu’elle reste pourtant très discrète et humble.