Le bonheur, ça s'apprend et c'est le pays le plus heureux qui vous donne le secret !

C'est quoi le bonheur ? Cette question trouvera des réponses concrètes lors d'une formation atypique consistant à en donner les clés. L'enseignement aura lieu en Finlande, désignée comme la destination la plus heureuse du monde depuis six ans.

Idéal de l'imagination et non de la raison pour Emmanuel Kant, impossible à atteindre pour Schopenhauer... Depuis la nuit des temps, les hommes s'interrogent quant au sens à donner au bonheur. Dans l'Antiquité, Aristote pensait déjà en avoir trouvé la clé en recommandant de pratiquer la vertu, de posséder le minimum de biens extérieurs et de compter sur une prospérité durable.